Аэропорты Татарстана за 6 месяцев увеличили пассажиропоток на 41%

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропортов Татарстана в первом полугодии 2017 года вырос на 40,7% - до 1,38 млн человек, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Аэропортами республики в первом полугодие обслужены 1,38 млн человек - это на 40,7% больше аналогичного периода прошлого года. Так, по аэропорту Казань рост составил 36,9%, Бегишево - 63,2% и Бугульма - 12,8%", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров, значительно вырос пассажиропоток на международных направлениях. В аэропорту Казань он увеличился более чем в два раза и составил 333,2 тыс. человек, в Бегишево - более чем в 2,5 раза, до 24,4 тыс. человек.

Наибольшая доля пассажиропотока пришлась на аэропорт Казань, он за полугодие обслужил 1 млн 90 тыс. пассажиров, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2016 года. "Значительный рост производственных показателей фиксируется на большинстве направлений на протяжении всего года и лишь в некоторой степени связан с проведением в Казани Кубка Конфедераций 2017", - отмечали в пресс-службе аэропорта.

Замминистра напомнил, что в этом году были открыты новые рейсы, среди которых из аэропорта Казани по направлениям: Сургут, Салехард, Нарьян-Мар. Также открыты рейсы в Новый Уренгой из аэропортов Казани и Бугульмы. Впервые на период новогодних каникул в начале года был организован рейс из Казани в Гренобль (Франция). В апреле авиакомпания AirBaltic открыла регулярную полетную программу из Риги в Казань.

Егоров отметил рост объема перевозок татарстанского авиаперевозчика "ЮВТ Аэро". В первом полугодии авиакомпания перевезла почти 102 тысячи пассажиров, что на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Авиакомпания выполняет полеты по 49 маршрутам, в том числе 15 - из Казани и 7 - из Бугульмы.