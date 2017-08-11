Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем ж/д перевозок цветных металлов в порты за 7 месяцев сократился на 2%, до 2,3 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
11 августа, 15:10 UTC+3

На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 49% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 23%, Владивосток - 13%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки цветных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-июля 2017 года составили 2,25 млн тонн, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 2,19 млн тонн (-3,5%), импортные - 61,66 тыс. тонн (+92,8%).

Объем ж/д перевозок цветных металлов на экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период составил 1,08 млн тонн, что на 10,8% меньше, чем в январе-июле 2016 года (1,21 млн тонн). В порт Новороссийск доставлено 509,07 тыс. тонн (-5,2%), Владивосток - 287,41 тыс. тонн (+71,2%). На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 49% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 23%, Владивосток - 13%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 28,5 тыс. тонн (рост в 2,6 раза), Восточный - 18,71 тыс. тонн (+55,8%). 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
4
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
5
Под Волгоградом откроется завод по переработке рыбы за 70 млн рублей
6
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
7
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама