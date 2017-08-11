Объем ж/д перевозок цветных металлов в порты за 7 месяцев сократился на 2%, до 2,3 млн т

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки цветных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-июля 2017 года составили 2,25 млн тонн, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 2,19 млн тонн (-3,5%), импортные - 61,66 тыс. тонн (+92,8%).

Объем ж/д перевозок цветных металлов на экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период составил 1,08 млн тонн, что на 10,8% меньше, чем в январе-июле 2016 года (1,21 млн тонн). В порт Новороссийск доставлено 509,07 тыс. тонн (-5,2%), Владивосток - 287,41 тыс. тонн (+71,2%). На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 49% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 23%, Владивосток - 13%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 28,5 тыс. тонн (рост в 2,6 раза), Восточный - 18,71 тыс. тонн (+55,8%).