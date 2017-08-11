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Гонконг частично снимает ограничения на создание альянсов перевозчиков

Экономика и бизнес Транспорт
11 августа, 15:30 UTC+3

Льготы для альянсов линейных перевозчиков в отношении требований антимонопольного законодательства будут действовать в течение пяти лет

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ГОНКОНГ, 11 августа. /ТАСС/. Комиссия по конкуренции Гонконга одобрила частичное снятие ограничений на создание альянсов морских линий, говорится на официальном сайте ведомства.

Решение комиссии снимает существующие законодательные ограничения на заключение соглашений между морскими перевозчиками о совместном использовании судов (VSA) с рядом условий. Одним из условий является установление предельной совокупной рыночной доли компаний-членов соглашения не более 40%.

Льготы для альянсов линейных перевозчиков в отношении требований антимонопольного законодательства будут действовать в течение пяти лет. Через четыре года комиссия вернется к рассмотрению этого вопроса.

Совет грузоотправителей Гонконга выпустил заявление, в котором выразил согласие с решением антимонопольной комиссии, но отметил, что комиссия должна обеспечить тщательный мониторинг рынка, так как волна масштабных слияний и поглощений уже привела к чрезвычайной концентрации отрасли, и четыре крупнейшие судоходные линии контролируют более 70% совокупной мощности. Эта ситуация потенциально угрожает интересам грузоотправителей.

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