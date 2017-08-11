Погрузка на ПривЖД в июле 2017 года увеличилась на 13%, до 3.4 млн тонн

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Погрузка на сети Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в июле 2017 года составила более 3,38 млн тонн грузов, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Погрузка за семь месяцев 2017 года превысила 22 млн тонн (+12,8%).

С начала года на ПривЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов - 11,66 млн тонн (+18,6% к январю-июлю 2016 года);

- химических и минеральных удобрений - 1,1 млн тонн (+12,2%);

- строительных грузов - 876,2 тыс. тонн (+31,4%);

- промышленного сырья - 1,15 млн тонн (+18,6%);

- цемента - 1,48 млн тонн (+2,9%);

- зерна - 926,5 тыс. тонн (в 1,8 раз больше);

- кокса - 210,4 тыс. тонн (+4%).

Снижение отмечается по химикатам и соде - 1,9 млн тонн (-17,2%), соли - 83 тыс. тонн (-10,3%) и черным металлам - 1,09 млн тонн (-18,4%).

Тарифный грузооборот с учетом порожнего пробега в июле 2017 года, по оперативным данным, увеличился на 4,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 8,988 млрд тарифных тонно-км.

В целом на сети ОАО "РЖД" погрузка в июле 2017 года составила 106,6 млн тонн (+2,2%). Грузооборот за прошлый месяц увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% и составил 208 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2017 года, по оперативным данным, составила 727,3 млн тонн (+3,3%), грузооборот - 1433,7 млрд тарифных тонно-км (+7,1%).