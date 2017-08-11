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Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 7 месяцев вырос на 23%

Экономика и бизнес Транспорт
11 августа, 16:19 UTC+3

Пассажирооборот за семь месяцев текущего года составил 10,11 млрд пасс-км

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" по итогам января-июля 2017 года обслужила 4,27 млн пассажиров, что на 23% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

За отчетный период самолеты авиакомпании выполнили 30 082 рейса: 18174 - по России, 5727 - по СНГ, 6181 - за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Пассажирооборот за семь месяцев текущего года составил 10,11 млрд пасс-км (рост 24% к прошлому году).

В июле услугами авиаперевозчика воспользовались 943 тыс. пассажиров, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Всего за этот месяц было выполнено 5904 рейсов, из которых 3 624 рейса по России, 870 - в страны СНГ и 1410 рейсов - в страны дальнего зарубежья (рост на 17% по сравнению с июлем прошлого года).

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 г. услугами компании воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений.

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