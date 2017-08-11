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ГТЛК разместит биржевые облигации на $170 млн

Экономика и бизнес Транспорт
11 августа, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Ранее в текущем году ГТЛК разместила евробонды на $500 млн

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместит биржевые облигации на $170 млн, говорится в сообщении компании.

Бумаги будут размещаться по открытой подписке, номинал бондов - $1 тыс.

Ранее в текущем году ГТЛК разместила евробонды на $500 млн.

ГТЛК на 100% принадлежит государству. Компания поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных и транспортных компаний. Более половины ее лизингового портфеля составляют контракты с группой "Аэрофлот".

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