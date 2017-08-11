Огороды в пустыне Тар дали первые плодыСоциальная ответственность 11 августа, 18:36
Москва будет использовать квартиры для реновации в созданных казенными предприятиями домахОбщество 11 августа, 18:26
Первый канал в прямом эфире покажет бой между Макгрегором и МэйуэзеромСпорт 11 августа, 18:20
Власти Москвы будут сотрудничать с ПИК при строительстве домов по реновацииЭкономика и бизнес 11 августа, 18:18
Модернизация федерального тренировочного центра "Крымский" завершится в 2020 годуСпорт 11 августа, 18:15
Власти Москвы в рамках реновации будут компенсировать стоимость гаражей их владельцамСнос хрущевок в Москве 11 августа, 18:05
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за ограничения судоходства в Керченском проливеМеждународная панорама 11 августа, 17:42
Российская легкоатлетка Фирова не намерена возвращать медали Олимпийских игрСпорт 11 августа, 17:35
Эксперты выясняют этичность использования данных сканирования мозга в судеСоциальная ответственность 11 августа, 17:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместит биржевые облигации на $170 млн, говорится в сообщении компании.
Бумаги будут размещаться по открытой подписке, номинал бондов - $1 тыс.
Ранее в текущем году ГТЛК разместила евробонды на $500 млн.
ГТЛК на 100% принадлежит государству. Компания поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных и транспортных компаний. Более половины ее лизингового портфеля составляют контракты с группой "Аэрофлот".