МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместит биржевые облигации на $170 млн, говорится в сообщении компании.

Бумаги будут размещаться по открытой подписке, номинал бондов - $1 тыс.

Ранее в текущем году ГТЛК разместила евробонды на $500 млн.

ГТЛК на 100% принадлежит государству. Компания поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных и транспортных компаний. Более половины ее лизингового портфеля составляют контракты с группой "Аэрофлот".