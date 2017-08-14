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"Владморрыбпорт" в I полугодии сократил чистую прибыль вдвое, до 69,9 млн руб.

Экономика и бизнес Транспорт
14 августа, 12:00 UTC+3

Выручка за отчетный период сократилась на 5,9%, до 1,22 млрд рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 14 августа./ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владморрыбпорт) по итогам января-июня 2017 составила 69,9 млн рублей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании.

Выручка за отчетный период сократилась на 5,9%, до 1,22 млрд рублей. Валовая прибыль составила 124,67 млн рублей (-58,5%).

Как ТАСС сообщал ранее со ссылкой на данные Ассоциации морских торговых портов РФ, грузооборот компании по итогам первого полугодия вырос в годовом сопоставлении на 16,9%, до 1,85 млн тонн.

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владморрыбпорт) - стивидор, работающих в порту Владивосток. Технические возможности "Владморрыбпорта" позволяют переваливать до 5 млн тонн грузов ежегодно. Общий грузооборот компании в 2016 году, согласно собственному отчету, составил 3,34 млн тонн (+33,3%).

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