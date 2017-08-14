Порт Антверпен прекратил прием судов из-за аварии контейнеровоза из Гонконга

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Грузовой порт Антверпена в понедельник полностью прекратил прием судов из-за севшего на мель контейнеровоза из Гонконга, который течением развернуло поперек основного фарватера. Об этом заявила администрация порта в распространенном в понедельник утром заявлении.

"Судам предложено направиться на разгрузку в соседние порты или ожидать до вечера, когда во время прилива контейнеровоз будет снят с мели", - отмечается в заявлении.

Как сообщил телеканал RTBF, речь идет о судне длиной 366 метров, которое в настоящий момент полностью блокировало вход в порт. В то же время телеканал отмечает, что в эти дни судоходство в районе Антверпена достаточно ограниченное, а погода хорошая, поэтому серьезных проблем в связи с этим инцидентом не ожидается.