Финские машинисты проведут забастовку, ожидается приостановка движения поездов

ТАСС, 14 августа. Финский железнодорожный оператор VR объявил о приостановке движения пассажирских и товарных поездов после 18:00 по местному времени (совпадает с московским) в понедельник в связи с забастовкой машинистов, входящих в Veturimiesten liitto ("Союз машинистов"). Как сообщается на сайте оператора, акция продлится до полуночи вторника, а нормализация движения поездов ожидается лишь в среду, 16 августа.

"Забастовка участников "Союза машинистов" приведет к остановке движения поездов с 18:00 14 августа по 24:00 15 августа, - информирует VR. - Исключение составят поезда "Аллегро" (Хельсинки-Санкт-Петербург) и "Лев Толстой" (Хельсинки-Москва), которые по-прежнему будут следовать по своим маршрутам, несмотря на протест".

Также на сайте финского оператора сообщается, что все поезда, которые отправляются 14 августа до 18:00, продолжат движение до конца маршрута. В этой связи все билеты на поезда дальнего следования после указанного времени снимаются с продажи, а тем, кто уже их приобрел, предлагается обменять их без каких-либо доплат. Также существует возможность отказаться от билета без потери стоимости. По оценке финского информационного агентства СТТ, демарш машинистов затронет около 200 тыс. пассажиров.

"Союз машинистов" объявил о проведении забастовки после того, как 9 августа правительство Финляндии приняло решение о проведении транспортной реформы с целью разрешить конкуренцию в данной сфере через проведение государственных тендеров. В первую очередь планировалось лишить VR монополии на междугородные перевозки. Полное открытие рынка для конкуренции, согласно первоначальному плану, должно произойти к 2026 году.

По мнению председателя профсоюза Теро Паломяки, реформа приведет к тому, что иностранные компании частично вытеснят VR, что в свою очередь обернется ухудшением условий труда. В обращении, опубликованном на сайте организации, подчеркивается, что машинисты не выступают против конкуренции как таковой, однако опасаются, что предложенная правительством модель нарушит нынешнюю слаженность работы и приведет "к краху железнодорожной системы".