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В ПГК сменился замгендиректора по экономике и финансам

Экономика и бизнес Транспорт
14 августа, 17:41 UTC+3

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Первая грузовая компания" (ПГК) Андрей Ерискин покинул компанию в связи с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба ПГК.

На эту должность с 14 августа назначена начальник департамента экономики ПГК Анна Некрасова.

С 2003-й по 2014 год Анна Некрасова работала на руководящих позициях в российском представительстве немецкого концерна Siemens, в штаб-квартире компании в Мюнхене, а также в подразделении холдинга в Казахстане.

В апреле 2014 года перешла в ПГК на должность начальника отдела сводного анализа и управленческой отчетности, с ноября этого же года назначена заместителем начальника департамента экономики. С февраля 2015 года по настоящее время возглавляет департамент экономики ПГК.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 125 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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