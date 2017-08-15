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Новый терминал аэропорта Храброво в Калининграде начал обслуживать международные рейсы

Экономика и бизнес Транспорт
15 августа, 10:23 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 14, августа. /ТАСС

Обслуживание пассажиров на внутренних российских линиях в новом терминале Храброво началось в конце июля

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КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Новый терминал калининградского аэропорта Храброво приступил к обслуживанию международных рейсов, говорится в  сообщении пресс-службы аэропорта.

"С воскресенья 13 августа (в Храброво - прим. ТАСС) заработал сектор вылета международных воздушных линий. Таким образом, вся операционная деятельность по обслуживанию пассажиров переведена на новые площади пассажирского терминала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с этого момента все вылетающие из Калининграда за рубеж пассажиры будут проходить предполетный досмотр, пограничный и таможенный контроль в новом терминале. В секторе вылета международных линий оборудован пункт пропуска через государственную границу и зона таможенного контроля. Первые рейсы отправились в Витебск, Ташкент, Анталию и Ираклион.

Обслуживание пассажиров на внутренних российских линиях в новом терминале Храброво началось в конце июля.

Международный аэропорт Храброво связан регулярными воздушными сообщениями с городами Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Анапа, Калуга, Архангельск, Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталья и Барселона. Пассажиропоток авиаузла в 2016 году превысил 1,57 млн человек. После реконструкции взлетно- посадочной полосы и аэровокзального комплекса, которые должны завершиться к чемпионату мира по футболу 2018 года, аэропорт сможет принимать все типы самолетов и обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.

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