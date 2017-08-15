Новый терминал аэропорта Храброво в Калининграде начал обслуживать международные рейсы

Создание морских заповедников позволит не ограничивать промыселСоциальная ответственность 15 августа, 10:45
Новые времена на Елисейских полях: Франция подводит итоги 100 дней нового президентаМеждународная панорама 15 августа, 10:38
Власти Колумбии предоставят работу бывшим повстанцамСоциальная ответственность 15 августа, 10:34
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведениеСпорт 15 августа, 10:14
Выборг, Гороховец и Крапивна станут городами-музеямиКультура 15 августа, 10:10
IT в здравоохранении Подмосковья: медкарта в смартфоне и микрочипы, курсирующие по телуОбщество 15 августа, 10:07
Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору АлябьевуКультура 15 августа, 10:00
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаваторНовости Урала 15 августа, 9:54
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсийПроисшествия 15 августа, 9:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Новый терминал калининградского аэропорта Храброво приступил к обслуживанию международных рейсов, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
"С воскресенья 13 августа (в Храброво - прим. ТАСС) заработал сектор вылета международных воздушных линий. Таким образом, вся операционная деятельность по обслуживанию пассажиров переведена на новые площади пассажирского терминала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с этого момента все вылетающие из Калининграда за рубеж пассажиры будут проходить предполетный досмотр, пограничный и таможенный контроль в новом терминале. В секторе вылета международных линий оборудован пункт пропуска через государственную границу и зона таможенного контроля. Первые рейсы отправились в Витебск, Ташкент, Анталию и Ираклион.
Обслуживание пассажиров на внутренних российских линиях в новом терминале Храброво началось в конце июля.
Международный аэропорт Храброво связан регулярными воздушными сообщениями с городами Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Анапа, Калуга, Архангельск, Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталья и Барселона. Пассажиропоток авиаузла в 2016 году превысил 1,57 млн человек. После реконструкции взлетно- посадочной полосы и аэровокзального комплекса, которые должны завершиться к чемпионату мира по футболу 2018 года, аэропорт сможет принимать все типы самолетов и обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.