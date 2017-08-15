Погрузка на Юго-Восточной желдороге за 7 месяцев сократилась на 1,5%, до 49,4 млн тонн

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Погрузка на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2017 года составила 49,4 млн тонн, что на 1,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
Грузооборот за семь месяцев 2017 года составил 59,6 млрд тонно-км, превысив прошлогодний уровень на 5,4%. Рост был достигнут по таким номенклатурам грузов, как продукты перемола (+42,7%), лом черных металлов (+16,1%), химические и минеральные удобрения (+7,1%), зерно (+2,5%).
В июле 2017 года погрузка на сети ЮВЖД выросла на 3,5 % к аналогичному периоду 2016 года и составила 7,6 млн тонн, грузооборот достиг 8,9 млрд тонно-км (+5,8%).
В целом на сети ОАО "РЖД" погрузка в июле 2017 года составила 106,6 млн тонн (+2,2%). Грузооборот за прошлый месяц увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% и составил 208 млрд тарифных тонно-км.
Погрузка за январь-июль 2017 года, по оперативным данным, составила 727,3 млн тонн (+3,3%), грузооборот - 1433,7 млрд тарифных тонно-км (+7,1%).