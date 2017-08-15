Порт Антверпена возобновил работу после снятия с мели судна из Гонконга

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Грузовой порт Антверпена во вторник возобновил прием судов, после того как ночью во время прилива с мели был снят контейнеровоз из Гонконга, заблокировавший основной фарватер. Об этом сообщила администрация порта в распространенном во вторник заявлении.

"Работа грузового порта полностью восстановлена. Контейнеровоз успешно снят с мели, пострадавших нет", - отмечается в заявлении.

Как сообщил телеканал RTBF, речь идет о судне Jupiter длиной 366 метров, которое в понедельник в результате поломки силовой установки потеряло управление и село на мель, блокировав вход в порт. В то же время телеканал отмечает, что в эти дни судоходство в районе Антверпена достаточно ограниченное, а погода хорошая, поэтому серьезных проблем в связи с этим инцидентом не возникло, остальные суда были перенаправлены в соседние порты.