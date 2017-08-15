Порт Хельсинки за 7 месяцев увеличил перевалку грузов на 11,5%, до 8,1 млн тонн

ХЕЛЬСИНКИ, 15 августа. /ТАСС/. Грузооборот порта Хельсинки (Финляндия) в январе-июле 2017 года вырос на 11,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 8,05 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.

Объем перевалки навалочных грузов вырос на 17,6%, до 1,09 млн тонн. Перевалка генеральных грузов за отчетный период составила 6,83 млн тонн (+10,5%). В том числе импорт генеральных грузов составил 3,22 млн тонн (+9,4%), экспорт - 3,61 млн тонн (+11,5%). Перевалка прочих грузов увеличилась на 17,4%, до 135,45 тыс. тонн. Контейнерооборот порта в январе-июле достиг 275,95 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что выше аналогичного периода прошлого года на 2,8%.

Грузовиков и трейлеров перевалено через аппарели порта 328,09 тыс. единиц (+8,5%). Линейные перевозки пассажиров выросли на 1,9%, до 6,94 млн человек.

Грузооборот порта в июле текущего года вырос на 14,1%, до 1,12 млн тонн. Перевалка генеральных грузов достигла 0,94 млн тонн (+10,5%), навалочных - 0,14 млн тонн (+30,8%).

Порт Хельсинки (Финляндия) - международный порт, регулярное морское сообщение которого налажено с портами Северного и Балтийского морей, а также с крупными портовыми городами всех стран Европы. В 2016 году грузооборот порта составил 11,62 млн тонн, контейнерооборот - 451,27 тыс. TEU.