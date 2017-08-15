Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порт Хельсинки за 7 месяцев увеличил перевалку грузов на 11,5%, до 8,1 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
15 августа, 11:26 UTC+3

Грузооборот порта в июле текущего года вырос на 14,1%, до 1,12 млн тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 15 августа. /ТАСС/. Грузооборот порта Хельсинки (Финляндия) в январе-июле 2017 года вырос на 11,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 8,05 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.

Объем перевалки навалочных грузов вырос на 17,6%, до 1,09 млн тонн. Перевалка генеральных грузов за отчетный период составила 6,83 млн тонн (+10,5%). В том числе импорт генеральных грузов составил 3,22 млн тонн (+9,4%), экспорт - 3,61 млн тонн (+11,5%). Перевалка прочих грузов увеличилась на 17,4%, до 135,45 тыс. тонн. Контейнерооборот порта в январе-июле достиг 275,95 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что выше аналогичного периода прошлого года на 2,8%.

Грузовиков и трейлеров перевалено через аппарели порта 328,09 тыс. единиц (+8,5%). Линейные перевозки пассажиров выросли на 1,9%, до 6,94 млн человек.

Грузооборот порта в июле текущего года вырос на 14,1%, до 1,12 млн тонн. Перевалка генеральных грузов достигла 0,94 млн тонн (+10,5%), навалочных - 0,14 млн тонн (+30,8%).

Порт Хельсинки (Финляндия) - международный порт, регулярное морское сообщение которого налажено с портами Северного и Балтийского морей, а также с крупными портовыми городами всех стран Европы. В 2016 году грузооборот порта составил 11,62 млн тонн, контейнерооборот - 451,27 тыс. TEU.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
2
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца
3
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
4
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
5
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама