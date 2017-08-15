Выборгский судозавод в I полугодии 2017 г. получил 9,6 млн руб. чистой прибыли по РСБУ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в ОСК) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-июне 2017 года составила 9,57 млн рублей против 571 млн рублей чистого убытка за 6 месяцев 2016 года , следует из отчета судозавода.

Выручка увеличилась почти в 6 раз, с 734,9 млн рублей до 4,2 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 327,7 млн рублей против 687 млн рублей убытка годом ранее.

ПАО "Выборгский судостроительный завод" - одно из крупнейших судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном регионе России. С момента основания (1948 год) верфь построила 210 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений. Суммарное водоизмещение построенных судов 1,55 млн тонн.