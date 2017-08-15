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Авиакомпания "Оренбуржье" ввела субсидированные рейсы из Казани в Пензу

Экономика и бизнес Транспорт
15 августа, 12:50 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 15, августа. /ТАСС

Цена билета в одну сторону составляет от 3,5 тыс. рублей

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ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Оренбуржье" во вторник начала выполнять субсидированные рейсы в Пензу из международного аэропорта Казань, сообщили ТАСС в авиакомпании.

"Авиакомпания "Оренбуржье" 15 августа приступила к выполнению субсидированных рейсов из Казани в Пензу, цена билета в одну сторону составляет от 3,5 тыс. рублей", - сказал представитель авиакомпании, добавив, что на первом рейсе вылетело 12 человек.

Рейсы на 17-местном современном самолете L-410 будут выполняться пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В июле восемь рейсов авиакомпании "Оренбуржье" были включены в число субсидируемых из федерального бюджета, для этого региональное правительство обращалось в Минтранс РФ с предложением о включении маршрутов, выполняемых авиакомпанией "Оренбуржье" в Приволжском федеральном округе, в перечень субсидируемых.

За первое полугодие 2017 года фактический пассажирооборот вырос на 16,7%, авиакомпания перевезла более 37,2 тыс. пассажиров, из которых более 1,6 тыс. - по территории области, на местных рейсах, выполняемых в Домбаровку, Кваркено, Светлый и Адамовку. Налажено сообщение по регулярному расписанию в города Приволжского федерального округа.

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