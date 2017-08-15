Чистая прибыль "Порта Ванино" по РСБУ в I полугодии снизилась на 3%, до 1 млрд руб.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/.Чистая прибыль АО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", Хабаровский край) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2017 года составила 1 млрд рублей, что на 3% меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка в отчетном периоде сократилась на 7,5%, до 1,78 млрд рублей. Валовая прибыль составила 1,07 млрд рублей, что на 9,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кредиторская задолженность "Порта Ванино" увеличилась до 2,19 млрд рублей, дебиторская задолженность - до 7,09 млрд рублей.

ОАО "Порт Ванино" - крупнейшая стивидорная компания в Хабаровском крае, в состав которой наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы: паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой. Грузооборот стивидорной компании "Порт Ванино" по итогам первого полугодия 2017 года составил 3,59 млн тонн (-10,8%).