Авиакомпания S7 планирует приобрести 10 самолетов A320neo

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Авиакомпания S7 планирует приобрести 10 самолетов A320neoТранспорт 15 августа, 14:36
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ДВОРИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 15 августа. /ТАСС/. Авиакомпания S7 планирует взять в лизинг десять самолетов A320neo, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Владимир Объедков в кулуарах форума "Территория смыслов".
"До 2024 года расписана поставка этих самолетов", - отметил он.
По словам Объедкова, всего компания планирует заменить еще 10 самолетов семейства A320 на A320neo. Таким образом, весь авиапарк A321 и A320 будет заменен на более новые самолеты версии neo.
В настоящее время в авиапарке перевозчика 43 самолета семейства Airbus A320 (включая A319). Также авиакомпания использует самолеты Embraer.