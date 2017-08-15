Авиакомпания S7 планирует приобрести 10 самолетов A320neo

ДВОРИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 15 августа. /ТАСС/. Авиакомпания S7 планирует взять в лизинг десять самолетов A320neo, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Владимир Объедков в кулуарах форума "Территория смыслов".

"До 2024 года расписана поставка этих самолетов", - отметил он.

По словам Объедкова, всего компания планирует заменить еще 10 самолетов семейства A320 на A320neo. Таким образом, весь авиапарк A321 и A320 будет заменен на более новые самолеты версии neo.

В настоящее время в авиапарке перевозчика 43 самолета семейства Airbus A320 (включая A319). Также авиакомпания использует самолеты Embraer.