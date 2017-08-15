ФГК в июле увеличила погрузку на Московской железной дороге на 21%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в июле 2017 года увеличило объем погрузки на сети Московской железной дороги (МЖД) на 21% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 650 тыс. тонн, говорится в сообщении компании.

По словам начальника Московского агентства транспортного обслуживания ФГК Андрея Подколзина, объем погрузки на МЖД увеличился в основном за счет наращивания доли компании в перевозках руды, лома черных металлов, сахара и соли, нефтепродуктов и др.

Так, объем перевозок руды на МЖД в июле 2017 года составил 102 тыс. тонн, лома черных металлов - 35,4 тыс. тонн (+48% к уровню прошлого года), сахара/соли - 4,1 тыс. тонн (в 2,2 раза) и др.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 года составил 187 млн тонн (рост на 13% к 2015 г.).