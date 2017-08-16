АК "Оренбуржье" ввела субсидированные рейсы из Кирова в Нижний Новгород и Пермь

ОРЕНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Оренбуржье" в среду начала выполнять регулярные рейсы из Кирова в Нижний Новгород и в Пермь в рамках программы субсидирования региональных перевозок между городами Поволжского федерального округа, сообщили ТАСС в авиакомпании.

"Авиакомпания "Оренбуржье" запустила с 16 августа первые рейсы Киров - Нижний Новгород и Киров - Пермь. Цена билета в одну сторону на рейс Киров - Нижний Новгород составляет от 3,3 тыс. рублей, на рейс Киров - Пермь - от 2,7 тыс. рублей без учета агентских сборов", - сказал представитель авиакомпании.

Рейсы на 17-местном современном самолете L-410 в оба города будут выполняться три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу.

В июле восемь рейсов авиакомпании "Оренбуржье" были включены в число субсидируемых из федерального бюджета, для этого региональное правительство обращалось в министерство транспорта РФ с предложением о включении маршрутов, выполняемых авиакомпанией "Оренбуржье" в Приволжском федеральном округе, в перечень субсидируемых.

За первое полугодие 2017 года фактический пассажирооборот вырос на 16,7%, авиакомпания перевезла более 37,2 тыс. пассажиров, из которых более 1,6 тыс. - по территории области. Налажено сообщение по регулярному расписанию в города Приволжского федерального округа.