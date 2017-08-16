Новый железнодорожный парк станции Находка Восточная готов на 70%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Новый железнодорожный парк отправления порожних вагонов ст. Находка Восточная (Дальневосточная железная дорога, ДВЖД), реконструкция и расширение которой ведется в рамках проекта строительства третьей очереди специализированного угольного терминала "Восточного порта", готов на 70%. Об этом говорится в сообщении АО "Восточный порт".

Модернизация и строительство ж/д инфраструктуры ведется на принципах государственно-частного партнерства - техническая спецификация подготовлена ОАО "РЖД", финансирование строительства проводится за счет портового холдинга ООО "Управляющая портовая компания" и входящего в его состав АО "Восточный порт" без привлечения средств государственного бюджета.

Общий объем инвестиций компаний в реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка Восточная составляет 4,7 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию новая ж/д инфраструктура парка отправления будет передана на баланс РЖД.

По данным компании, в результате модернизации парка отправления станции Находка Восточная количество путей возросло до 13, а пропускная способность - почти вдвое. К действующим восьми путям добавилось пять новых общей вместимостью 355 вагонов и полезной длиной 5,25 тыс. метров. Построенные пути предназначены для распределения грузопотоков как на строящуюся третью очередь, так и на действующий специализированный угольный комплекс "Восточного порта". Пользоваться модернизированным парком будут и другие портовые терминалы, расположенные в бухте Врангеля.

"Станция Находка Восточная была построена в 70-е годы прошлого века. С учетом роста грузооборота АО "Восточный Порт" и ввода в эксплуатацию третьей очереди порта возникла необходимость модернизации инфраструктуры станции, создания новых ж/д мощностей", - рассказал глава дирекции строящегося объекта АО "Восточный порт" Вячеслав Налобин.

Кроме парка отправления "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный порт" также построят новый парк приема груженых вагонов необщего пользования для обеспечения третьей очереди и действующего специализированного угольного комплекса. Его строительство планируется завершить в 2019 году.

АО "Восточный порт" - стивидорная компания, которая специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

Единоличным исполнительным органом АО "Восточный порт" является ООО "Управляющая портовая компания".

В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса, также идет строительство третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.