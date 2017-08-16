Датская Maersk оценивает потери от атаки вируса-вымогателя Petya в $200-300 млн

ОСЛО, 16 августа. /ТАСС/. Датская судоходная и логистическая компания A.P. Moller-Maersk оценивает потери в результате атаки вируса-вымогателя Petya в $200-300 млн, говорится в опубликованном в среду финансовом отчете компании за II квартал 2017 года.

"В последнюю неделю квартала мы стали жертвой кибератаки, которая преимущественно затронула системы [подразделений] Maersk Line, APM Terminals и Damco. В течение нескольких недель июля это отрицательно сказывалось на объемах деятельности и в результате отразится на показателях третьего квартала. Мы ожидаем, что негативное влияние кибератаки на финансовые результаты будет доходить до $200-300 млн", - говорится в распространенном компанией заявлении генерального директора Moller-Maersk Сёрена Скоу.

На результаты II квартала заражение систем компании вирусом серьезного влияния не оказало. Как говорится в отчете, выручка Moller-Maersk за первые 6 месяцев 2017 года выросла на 6,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 18,57 млрд долларов. Показатель EBITDA за тот же период вырос на 11,5%, составив 3,77 млрд долларов. Тем не менее общие итоги полугодия оказались негативными - чистый убыток компании составил $11 млн, что в Moller-Maersk объясняют преимущественно обесцениванием ряда активов.

Атака не оказала серьезного влияния на суда-контейнеровозы Maersk Line, однако заметно сказалась на подразделении APM Terminals, управляющем работой десятков грузовых портов и контейнерных терминалов, через которые в сутки проходит свыше 100 тыс. грузовых контейнеров. Работа части портов была полностью парализована несколько дней.

Уже больше 20 лет Mersk является крупнейшим в мире оператором судов-контейнеровозов, а также судов снабжения. Кроме того конгломерат занимается нефтеразведкой и нефтедобычей, перевозками энергоносителей и логистикой. На Maersk работают 88 тыс. сотрудников в 130 странах мира.