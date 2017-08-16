"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Новороссийск

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Транснефть" возобновила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийск, прерванную во вторник из-за грозы, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"Во всех портах погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. Отгрузка идет по графику", - сказал он.
По поводу сдачи авиакеросина в аэропорты Москвы по продуктопроводу Демин сообщил, что поставки идут с превышением плана. По данным на 15 августа при общем плане месяца в 143 тыс. тонн уже поставлено 62,2 тыс. тонн (поставлено сверх плана 1,9 тыс. тонн). При этом во Внуково при плане месяца в 34,7 тыс. тонн и плане на 15 августа 13,4 тыс. тонн уже поставлено 13,5 тыс. тонн, в Домодедово - при плане месяца в 1 тыс. тонн на 15 августа поставлено 1,1 тыс. тонн. В Шереметьево при общем плане месяца в 107,3 тыс. тонн и плане на 15 августа в 45,9 тыс. тонн поставлено 47,6 тыс. тонн.