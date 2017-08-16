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Дефицит средств по проекту Мурманского транспортного узла составляет 23 млрд руб

Экономика и бизнес Транспорт
16 августа, 12:33 UTC+3 область/ 16, августа. / ТАСС

На текущий момент в проект уже вложено порядка 14 млрд рублей - это составляет более трети необходимого финансирования, сообщил глава Минтранса Максим Соколов

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ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. /ТАСС/. Дефицит бюджетных средств для создания железнодорожной инфраструктуры для Мурманского транспортного узла (МТУ) составляет 23 млрд рублей, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

"В связи со снижением объемов в целом бюджета и данного проекта в соответствии с законом о бюджете, мы видим, что возник дефицит для реализации первого этапа строительства железнодорожной инфраструктуры, в части даже уже принятых контрактных обязательств до 2020 года. Этот дефицит составляет сегодня примерно 23 млрд рублей", - сообщил Соколов, говоря о Мурманском транспортном узле.

По словам Соколова, проект планируется реализовать к 2020 году. "На текущий момент в проект уже вложено порядка 14 млрд рублей. Это составляет более трети необходимого финансирования", - отметил он.

Также Соколов добавил, что на данный момент Минтрансом подготовлен совместно с Минэкономразвития сценарий реализации проекта МТУ, включающий как использование механизма концессии, так и продолжение работ в рамках заключенных государственных контрактов с привлечением внебюджетных средств.

Ранее сообщалось, что всего реализация проекта оценивается в 50 млрд рублей. Проект МТУ предполагает создание глубоководных морских терминалов по перевалке угля, нефтяных грузов и контейнеров, а также создание условий для увеличения пассажиропотока. Соколов заявлял, что проект может быть реализован по принципу инфраструктурной ипотеки. Как в июне заявлял президент РФ Владимир Путин, этот принцип подразумевает схему, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают.

Проект предполагает строительство к порту железнодорожной ветки от ст. Выходной до ст. Лавна Октябрьской железной дороги длиной 46 км и железнодорожного мостового перехода через Кольский залив. Ранее, без учета проектов "Новатэка", "Роснефти" и ряда других компаний, объем инвестиций в создание транспортного узла оценивался в 41 млрд рублей.

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