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ФАС предлагает установить сниженный тариф на транзит грузов через Калининградскую область

Экономика и бизнес Транспорт
16 августа, 14:00 UTC+3 ПИОНЕРСКИЙ область/ 16, августа. / ТАСС

Кроме того, ФАС планирует снизить тариф на погрузку с одной колеи на другую

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ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), "Российские железные дороги" (РЖД) и Минтранс РФ прорабатывают возможность установления тарифа на транзит грузов через Калининградскую область на уровне ниже тарифа на транзит через Литву. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

"Мы вместе с губернатором Калининградской области отрабатываем вопрос принятия сквозного тарифа железнодорожного. И вместе с Минтрансом и РЖД прорабатываем вопрос, чтобы этот тариф был ниже, чем соответствующий тариф транзита через Литву", - сказал он.

Глава ФАС добавил, что такой тариф может быть установлен и экономически обусловлен.

Кроме того, ФАС планирует снизить тариф на погрузку с одной колеи на другую. "Завтра правление ФАС примет решение о снижении в четыре раза тарифа на перегруз с одной колеи на другую, что позволит переваливать транзитные грузы не в Польше, а в Калининградской области", - отметил Артемьев.

Эти меры позволят сделать более выгодными грузоперевозки через Калининградскую область, уверен глава антимонопольного ведомства.

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