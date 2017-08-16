Вагоноремонтный завод в Алтайском крае заключил контракт на 2,8 млрд руб.

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БАРНАУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Барнаульский вагоноремонтный завод (входит в группу компаний "Талтэк", принадлежит инвестиционной компании "Юкас-Холдинг") заключил контракт с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) на поставку одной тысячи вагонов за 2,8 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.
"Четырехосные крытые вагоны-хопперы - саморазгружающиеся бункерные грузовые вагоны для перевозки массовых сыпучих грузов модели 19-9950 предприятие должно передать заказчику в течение года. Общая стоимость контракта - 2,8 млрд рублей", - сказали в администрации.
Четырехосные крытые вагоны, которые произведет алтайское предприятие, обладают увеличенной по сравнению с ранее выпускавшимися моделями объемом кузова - 105 кубометров. Грузоподъемность - 70,5 тонн, что позволяет перевозить большие объемы груза с небольшой плотностью. Как отметили в пресс-службе, такие вагоны имеют высокую надежность и просты в ремонте.
Барнаульский вагоноремонтный завод - одно из крупнейших предприятий вагоноремонтной отрасли в стране. Основные направления работы - изготовление и ремонт железнодорожного грузового подвижного состава и запчастей для него.