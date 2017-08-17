В аэропортах Шанхая заработала система прохода на рейс без посадочных талонов

ШАНХАЙ, 17 августа. /ТАСС/. Ряд китайских авиакомпаний в двух аэропортах Шанхая Хунцяо и Пудун начали применять QR-коды вместо традиционных посадочных талонов при регистрации на рейс и прохождении проверки безопасности. Об этом пишет в четверг газета "Шанхай жибао" со ссылкой на заявление администрации корпорации "Шанхайский аэропорт".

Вылетающие только с ручной кладью пассажиры теперь могут без распечатывания посадочных талонов напрямую идти на проверку безопасности перед посадкой, имея при себе удостоверяющий личность документ, а также специальный QR-код на мобильном телефоне, который предоставляет авиакомпания. Новая система позволяет значительно ускорить процесс регистрации на рейс. Подобная услуга доступна уже для пассажиров внутренних рейсов авиакомпаний Air China, China Eastern, Shanghai Airlines, China Southern, Shandong Airlines, Spring Airlines и Juneyao Airlines. Путешествующим с багажом или с детьми пассажирам, впрочем, по-прежнему придется проходить регистрацию на стойке авиакомпании.

Администрация воздушных гаваней в Шанхае совместно с компанией Tencent также разрабатывает систему, которая позволит пассажирам получать актуальную информацию о рейсах, регистрироваться и покупать страховку на случай задержек рейсов через популярный в Китае мессенджер WeChat.

Шанхай входит в число крупнейших транспортных узлов мира с общим годовым пассажиропотоком свыше 100 млн человек в двух местных аэропортах. По общему объему пассажиропотока воздушные гавани Шанхая сейчас уступают только аэропортам в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Атланте.

В настоящее время в аэропорту Пудун идет строительство двух новых терминалов, которые будут связаны с работающими сейчас двумя терминалами подземной линией метро. Завершить данный проект планируется к 2019 году. К 2020 году два городских аэропорта смогут обслуживать около 120 млн пассажиров и пропускать 5,2 млн тонн грузов ежегодно.