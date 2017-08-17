Дальневосточное морское пароходство отложило публикацию отчета за полугодие по РСБУ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная структура группы Fesco) отложило публикацию отчета по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие текущего года, говорится в ежеквартальном отчете компании.

"В связи с продолжающимися переговорами с кредиторами по реструктуризации финансовой задолженности, обществом отложено раскрытие промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев текущего года до момента, пока не будут согласованы основные параметры реструктуризации задолженности", - отмечает ДВМП.

Ранее из-за продолжающихся переговоров по реструктуризации задолженности компании с кредиторами ДВМП отложило публикацию финансовых результатов по МСФО по итогам 2016 г.

Fesco ведет переговоры с держателями облигаций по реструктуризации задолженности. В обращении находится два выпуска еврооблигаций на общую сумму $655 млн и два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 7 млрд руб. По еврооблигациям Fesco допустила дефолт в мае 2016 г. Компания в 2016 г. предлагала держателям единовременную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако держатели бумаг тогда предлагали выплату в размере 85%.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.