Енисейское речное пароходство начало доставку угля в самый северный порт России

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. "Енисейское речное пароходство" (ЕРП) начало доставку угля в самый северный порт России - Диксон (Красноярский край, сообщила пресс-служба ЕРП ) в четверг.

"Как только позволила ледовая обстановка, в первый рейс по маршруту Дудинка - Диксон вышел сухогрузный теплоход "Федор Наянов", оснащенный подъемным краном. За навигацию он совершит четыре таких рейса, и один - буксир "Механик Маклаков" с баржей грузоподъемностью 2,5 тыс. тонн", - сообщили в ЕРП.

Расстояние от Дудинки до Диксона по Енисею составляет 680 километров, из них на протяжении 570 километров (от поселка Усть-Порт и ниже) действуют правила морского судоходства. В связи с этим оба теплохода и баржа имеют усиленные корпуса, оснащены соответствующим навигационным оборудованием, экипажи прошли подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса.

В Диксон планируют доставить 7 тыс. тонн угля. Всего в рамках северного завоза на Таймыр ЕРП планирует доставить порядка 15 тыс. тонн каменного угля. Из них 8 тыс. тонн уже доставлено в населенные пункты Воронцово, Казанцево, Караул, Левинские пески, Носок, Потапово, Усть-порт, Байкаловск, Хантайское озеро.

ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым крупным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - ГМК "Норильский никель".