Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Енисейское речное пароходство начало доставку угля в самый северный порт России

Экономика и бизнес Транспорт
17 августа, 14:17 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, августа. /ТАСС

Всего в рамках северного завоза на Таймыр пароходство планирует доставить порядка 15 тыс. тонн каменного угля

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. "Енисейское речное пароходство" (ЕРП) начало доставку угля в самый северный порт России - Диксон (Красноярский край, сообщила пресс-служба ЕРП ) в четверг.

"Как только позволила ледовая обстановка, в первый рейс по маршруту Дудинка - Диксон вышел сухогрузный теплоход "Федор Наянов", оснащенный подъемным краном. За навигацию он совершит четыре таких рейса, и один - буксир "Механик Маклаков" с баржей грузоподъемностью 2,5 тыс. тонн", - сообщили в ЕРП.

Расстояние от Дудинки до Диксона по Енисею составляет 680 километров, из них на протяжении 570 километров (от поселка Усть-Порт и ниже) действуют правила морского судоходства. В связи с этим оба теплохода и баржа имеют усиленные корпуса, оснащены соответствующим навигационным оборудованием, экипажи прошли подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса.

В Диксон планируют доставить 7 тыс. тонн угля. Всего в рамках северного завоза на Таймыр ЕРП планирует доставить порядка 15 тыс. тонн каменного угля. Из них 8 тыс. тонн уже доставлено в населенные пункты Воронцово, Казанцево, Караул, Левинские пески, Носок, Потапово, Усть-порт, Байкаловск, Хантайское озеро.

ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым крупным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - ГМК "Норильский никель".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей
2
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
3
Источник: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбище
4
ФАС возбудила дела против "Дикси" и "Магнита" за дискриминацию поставщиков
5
В Московском зоопарке поселился бегемот по кличке Оливия
6
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама