Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fesco запускает свой первый транзитный поезд между Китаем и Европой через Монголию

Экономика и бизнес Транспорт
17 августа, 15:43 UTC+3

Это первый сухопутный транзитный сервис Fesco на данном направлении

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco запускает регулярный контейнерный поезд Fesco Silk Way Shuttle на маршруте Китай-Европа-Китай. Это первый сухопутный транзитный сервис Fesco на данном направлении, говорится в сообщении компании.

Первый состав отправился из китайского города Чжэнчжоу в немецкий Гамбург 5 августа, прибытие в пункт назначения запланировано на 20 августа. Из Китая в Европу отправлены 42 контейнера с товарами народного потребления, запчастями, оборудованием, продуктами питания. Поезд следует через территории Китая, Монголии, России, Белоруссии, Польши и Германии. Переход между Монголией и Россией осуществляется через пограничный пункт на станции Наушки.

Fesco Silk Way Shuttle будет функционировать на еженедельной основе в обоих направлениях. Первая отправка из Германии запланирована на 18 августа. Транзитное время между Китаем и Европой составляет 13-15 суток, что в три раза быстрее чем морским путем через Суэцкий канал, отмечают в компании.

В перспективе Fesco планирует наращивать объемы перевозок Fesco Silk Way Shuttle, увеличивая частоту отправок до двух поездов в неделю в каждом направлении, а также организовывать новые железнодорожные сервисы через станцию Наушки.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Требующий 30 млрд руб. от МТС тамбовчанин ранее пытался отсудить 1 млрд руб. у Минфина
2
Барду Новикову предъявлено окончательное обвинение по делу о хищении денег пайщиков
3
На Украине снесли все известные памятники Ленину
4
Грозы на южных курортах и заморозки на Северо-Западе России: лето подходит к концу
5
Киев начал передавать на территорию Крыма сигналы от пяти украинских каналов
6
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
7
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама