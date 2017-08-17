Fesco запускает свой первый транзитный поезд между Китаем и Европой через Монголию

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco запускает регулярный контейнерный поезд Fesco Silk Way Shuttle на маршруте Китай-Европа-Китай. Это первый сухопутный транзитный сервис Fesco на данном направлении, говорится в сообщении компании.

Первый состав отправился из китайского города Чжэнчжоу в немецкий Гамбург 5 августа, прибытие в пункт назначения запланировано на 20 августа. Из Китая в Европу отправлены 42 контейнера с товарами народного потребления, запчастями, оборудованием, продуктами питания. Поезд следует через территории Китая, Монголии, России, Белоруссии, Польши и Германии. Переход между Монголией и Россией осуществляется через пограничный пункт на станции Наушки.

Fesco Silk Way Shuttle будет функционировать на еженедельной основе в обоих направлениях. Первая отправка из Германии запланирована на 18 августа. Транзитное время между Китаем и Европой составляет 13-15 суток, что в три раза быстрее чем морским путем через Суэцкий канал, отмечают в компании.

В перспективе Fesco планирует наращивать объемы перевозок Fesco Silk Way Shuttle, увеличивая частоту отправок до двух поездов в неделю в каждом направлении, а также организовывать новые железнодорожные сервисы через станцию Наушки.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.