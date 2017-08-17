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Производство грузовых вагонов в России в июле выросло на 81,3%

Экономика и бизнес Транспорт
17 августа, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Выпуск пассажирских вагонов за отчетный период увеличился на 67,2% и достиг 102 единиц

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©  Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов в России в июле 2017 года выросло на 81,3% по сравнению с июлем прошлого года - до 4,7 тыс. единиц, говорится в материалах Росстата.

Выпуск пассажирских вагонов за отчетный период увеличился на 67,2% и достиг 102 единиц.

Производство магистральных тепловозов составило 22 машины, что почти на 5% превосходит результат июля прошлого года.

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