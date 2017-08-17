Производство грузовых вагонов в России в июле выросло на 81,3%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов в России в июле 2017 года выросло на 81,3% по сравнению с июлем прошлого года - до 4,7 тыс. единиц, говорится в материалах Росстата.

Выпуск пассажирских вагонов за отчетный период увеличился на 67,2% и достиг 102 единиц.

Производство магистральных тепловозов составило 22 машины, что почти на 5% превосходит результат июля прошлого года.