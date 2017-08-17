Контейнерооборот порта Гонконг в июле увеличился на 7%, до 1,7 млн TEU

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ГОНКОНГ, 17 августа. /ТАСС/. Контейнерооборот порта Гонконг в июле 2017 года составил 1,74 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах порта.
В том числе оборот глубоководных терминалов района порта Kwai Tsing за отчетный период вырос на 9%, до 1,4 млн TEU.
По итогам семи месяцев 2017 года порт перевалил 11,9 млн TEU, что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Оборот терминалов Kwai Tsing составил 9,45 млн TEU (+7,6%).
Контейнерооборот порта Гонконг начал расти в августе 2016 года после более двух лет непрерывного снижения. Рост трафика во втором полугодии позволил порту перевалить по итогам прошлого года 19,6 млн TEU и сократить разрыв с итогом 2015 года всего до 2,2%.