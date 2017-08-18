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Реконструкция аэродрома "Южный" в Таганроге обойдется бюджету в 233 млн рублей

Экономика и бизнес Транспорт
18 августа, 9:47 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 17, августа. /ТАСС

В последние два года таганрогский аэропорт не осуществлял обслуживание пассажиров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Реконструкция аэродрома "Южный", который действует на базе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, обойдется федеральному бюджету более чем в 233 млн руб. Заявку на поиск подрядчика для выполнения работ опубликовало на портале госзакупок Министерство промышленности и торговли РФ.

"Начальная цена лота - 233,3 млн рублей. Информация о лоте: выполнение строительно-монтажных работ по объекту - аэродромная база Таганрог "Южный" ФГУП "Авиакомплект", - говорится в заявке.

Согласно техническому заданию, будут возведены объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, пройдет благоустройство и озеленение территории, будут реконструированы кровля и перегородки аэропорта, установлены в здании окна, двери и витражи и проведен ряд других работ.

Аэропорт, который действует на базе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, региональные власти планируют использовать для пассажирских перевозок. Планируется, что он будет использоваться в качестве запасного на случай непогоды в районе аэропорта Платов, но для этого аэрогавани необходима модернизация.

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, модернизация подразумевает строительство аэровокзального комплекса, стоянок для двух воздушных судов, рулежной дорожки, дополнительного контрольно-пропускного пункта, а также приобретение оборудования для обеспечения пассажирских перевозок и авиационной безопасности.

В последние два года таганрогский аэропорт не осуществлял обслуживание пассажиров, хотя такой опыт у аэрогавани был. Первый рейс был осуществлен в 2009 году, затем пассажирские перевозки несколько раз возобновлялись и прекращались. С 2015 года аэропорт использовался только для нужд Таганрогского авиационного научно-технического комплекса.

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