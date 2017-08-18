Потери Белоруссии от перевалки нефтепродуктов через порты РФ могут составить до $150 млн

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Белорусские производители нефтепродуктов могут потерять до $150 млн при переориентации своего экспорта с прибалтийских морских терминалов на российские. Такую оценку в комментарии для ТАСС озвучил старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин.

"Если 5 млн тонн нефтепродуктов ежегодно будет перенаправлено в порты России, белорусские производители потеряют до $150 млн при расчете по общим тарифам за счет более длинного транспортного плеча", - считает он.

Россия поставляет нефть в Белоруссию беспошлинно. Поэтому такая плата "составляет лишь десятую часть от потерь бюджета России при беспошлинных поставках нефти", говорит Былкин. Он оценил потери в $1,4 млрд в год при текущих ценах на нефть. По этой причине условие об использовании российской транспортной инфраструктуры для белорусских НПЗ является вполне обоснованным для продления существующего формата беспошлинного экспорта сырья, заключил он.

Обязать белорусских производителей направлять нефтепродукты на перевалку в российские порты предложил президент РФ Владимир Путин. Такое поручение он озвучил в среду на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России. По мнению главы государства, такое требование обосновано, "так как на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится".

По словам Былкина, прописать такое обязательство можно было бы в рамках межправительственного соглашения, которое координирует объемы поставок нефти и нефтепродуктов между Россией и Белоруссией.

По текущему соглашению, Россия поставляет в Белоруссию 24 млн тонн нефти в год по беспошлинному тарифу, из которых 18 млн направляются на переработку.

Скидки на перевалку

Россия уже давно предлагает белорусским производителям свою транспортную инфраструктуру. РЖД даже увеличила скидку для них на перевозку нефтепродуктов в порты России с 25% до 50%. Однако белорусские заводы отказываются от услуг российских железных дорог, жаловался Путину глава монополии Олег Белозеров.

Белорусские нефтепродукты на постоянной основе предлагаются к реализации через порты северо-западного региона России, объяснял в четверг и. о. генерального директора "Белорусской нефтяной компании" Сергей Гриб (компания управляет Мозырским и Новополцким НПЗ). "Однако с учетом высокой стоимости логистических затрат наши покупатели в настоящий момент предпочитают приобретать нефтепродукты через порты Балтии", - цитирует его слова агентство Белта.

Даже с учетом 50-процентной скидки в направлении портов Усть-Луга и Санкт-Петербург "железнодорожные тарифы в других направлениях ниже по сравнению с российскими", - констатировал он.

Между тем в пресс-службе крупнейшего в России железнодорожного оператора по объему перевозок нефтеналивных грузов "Трансойл" ТАСС сообщили, что "готовы изучить возможности по обслуживанию дополнительных объемов в случае их переключения на северо-запад России с точки зрения пропускной способности станций и резервов портовых мощностей".