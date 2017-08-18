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Ведомства сформируют предложения по повышению тарифов для эксплуатантов типовых вагонов

Экономика и бизнес Транспорт
18 августа, 10:31 UTC+3

В утвержденной стратегии развития транспортного машиностроения РФ до 2030 года появилась спорная мера, вызвавшая протест у железнодорожных операторов, сообщает "Коммерсантъ"

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. В утвержденной стратегии развития транспортного машиностроения РФ до 2030 года появилась спорная мера, вызвавшая протест у железнодорожных операторов: тарифные штрафы для эксплуатантов типовых вагонов, пишет газета "Коммерсантъ".

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По данным "Ъ", в 2018 году ведомства должны сформировать предложения по повышению уровня тарифов на услуги инфраструктуры и локомотивной тяги для вагонов старых конструкций на тележках с осевой нагрузкой менее 25 тонн на ось.

Собеседник "Ъ" среди операторов отметил, что этот пункт "переворачивает логику: если раньше говорили об экономии инфраструктуры от инновационных вагонов по сравнению со стандартными, то теперь - о повышенных расходах владельца инфраструктуры от вагонов с нагрузкой менее 25 тонн на ось".

Операторов поддерживало Минэкономики, сообщили "Ъ" в министерстве, но в финальном документе пункт сохранился.

Кроме того, как пишет "Ъ", у экспертов отрасли вызвали недоумение оценки рынка: нулевой спрос на крайне востребованные полувагоны и платформы, критически недооценена потребность в маневровых локомотивах, а в цистернах, напротив, переоценена в четыре раза.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития транспортного машиностроения до 2030 года.

Согласно оптимистическому сценарию, экспорт вырастет до $724,5 млн, пессимистическому - до $282 млн.

При этом мощности по производству подвижного состава увеличились с 23 тыс. единиц до 75 тыс. единиц в 2017 году. В настоящее время спросом обеспечено производство 40 тыс. грузовых вагонов в год, отмечается в стратегии.

Для обеспечения минимальной загрузки производителей железнодорожной техники необходимо ежегодно приобретать 700 единиц локомотивов, 40 тысяч грузовых вагонов, 400 вагонов метрополитена и 760 пассажирских вагонов и вагонов самоходного пассажирского подвижного состава, говорится в документе.

Что касается грузовых вагонов, по итогам 2017 года в стратегии прогнозируется выбытие 64,4 тыс. единиц (текущий объем парка - чуть более 1 млн вагонов).

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