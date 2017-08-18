Грузооборот портов РФ в 2017 г. может достичь 800 млн т против 722 млн т годом ранее

ДЕР. ДВОРИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 18 августа. / ТАСС/. Грузооборот российских портов в 2017 году может достичь 800 млн тонн, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на форуме "Территория смыслов".

"По итогам первого полугодия этого года видим рост торгового оборота, погрузки морских портов еще на 10-11%. Это значит, что вплотную приблизимся к планке 800 млн тонн грузов по итогам этого года", - сказал он.

По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов РФ по итогам 2016 г. увеличился на 6,7% по сравнению с данными за 2015 г. и составил 722 млн т. Таким, образом, рост показателя в текущем году может составить около 10%.

При этом, в частности, объем перевалки сухих грузов вырос в прошлом году на 7,5% - до 335,8 млн т, наливных грузов - увеличился до 386,1 млн т (рост на 5,9%). По итогам года экспортных грузов было перегружено 567,3 млн т (+5,3%), импортных грузов - 31,7 млн т (-5%), транзитных - 51 млн т (+5,8%), каботажных - 71,9 млн т (+27,4%).