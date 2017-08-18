Продажи "Трансмашхолдинга" в I полугодии выросли на 18%, до 65,6 млрд руб.

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" в первом полугодии 2017 года увеличил объем реализации продукции и услуг на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 65,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
В том числе реализация вагонов метро выросла на 14%, до 120 единиц, продажи грузовых вагонов достигли 1113 единиц против 257 штук за сопоставимый период годом ранее. Реализация пассажирских вагонов выросла со 141 до 263 единиц, маневровых тепловозов - с 56 до 66 единиц.
Кроме того, с 8 до 117 единиц увеличилось количество вагонов метро, прошедших капитальный ремонт на предприятиях "Трансмашхолдинга". Продажи литья возросли на 37% - с 19 тыс. до 26 тыс. тонн.
В состав "Трансмашхолдинга" входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.
Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.