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Росавиация выдала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Азимут"

Экономика и бизнес Транспорт
18 августа, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Перевозчик планирует поэтапно сформировать воздушный флот в количестве 12 воздушных судов, большая часть которых будет базироваться в Ростове-на-Дону

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало сертификат эксплуатанта авиакомпании "Азимут", которая будет базовым перевозчиком строящегося в Ростовской области нового аэропорта Платов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Росавиация выдала авиакомпании "Азимут" сертификат эксплуатанта", - сказал официальный представитель ведомства.

На заседании президиума Госсовета 15 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Позже министр транспорта Максим Соколов заявил, что такой авиакомпанией может стать "Азимут" с базированием в новом аэропорту Ростова-на-Дону.

Перевозчик планирует поэтапно, в течение трех лет, сформировать воздушный флот в количестве 12 воздушных судов, большая часть которых будет базироваться в Ростове-на-Дону.

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