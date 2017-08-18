"ПТК", КАО "Азот" и VR Group организовали тестовую отправку вагонов 25 тс в Финляндию

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. АО "Первая тяжеловесная компания" ("ПТК"), КАО "Азот" и VR Group приступили к испытанию вагонов с нагрузкой 25 тонна-сила (т/с) на ось в прямом российско-финляндском сообщении. Вагоны прибыли на территорию Финляндии, говорится в совместном сообщении компаний.

В тестовой поездке участвуют 20 вагонов-хопперов модели 19-9870 производства Тихвинского вагоностроительного завода с грузом химических удобрений. По данным компаний, объем перевозки грузов этой номенклатуры из России в Финляндию в первом полугодии 2017 года ставил четверть от общего грузопотока в прямом железнодорожном сообщении между странами.

Вагоны повышенной грузоподъемности отправлены маршрутом со станции Предкомбинат Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") назначением на станцию Муссало. Передача вагонов VR Group состоялась по пограничному железнодорожному переходу Бусловская - Вайниккала, далее они проследовали для проведения испытаний на участке Коувола - Котка.

По оценке участников тестовой отправки, расширение полигонов курсирования вагонов нового поколения является одной из основных задач программы развития тяжеловесного движения, которую активно внедряет РЖД. Синхронизация темпов внедрения вагонов повышенной грузоподъемности позволит повысить эффективность перевозок в прямом российско-финляндском сообщении. Нагрузка на железнодорожную инфраструктуру будет снижена за счет уменьшения вагонопотока и щадящего воздействия на путь вагонов с улучшенными технико-экономическими характеристиками.

АО "Первая тяжеловесная компания" - крупнейший собственник и оператор парка нового поколения в РФ. Создана в 2016 году группой "Промышленные инвесторы" для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. Парк подвижного состава в управлении - 32 тыс. единиц.

В сотрудничестве с ОАО "РЖД" компания развивает технологии тяжеловесного движения для увеличения провозной способности железнодорожной инфраструктуры за счет наращивания массы поезда и нагрузки на ось. Операционную деятельность по управлению парком в "ПТК" ведет операторская компания "Восток1520".

КАО "Азот" входит в пятерку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира.

VR Group - государственная железнодорожная компания Финляндии. Развивает три основных направления бизнеса: пассажирские перевозки, логистические сервисы, строительство и содержание инфраструктуры. Основные рынки - Финляндия и Россия.