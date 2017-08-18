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ФГК в июле увеличила объем погрузки лома черных металлов на 55%

Экономика и бизнес Транспорт
18 августа, 13:15 UTC+3

Рост перевозок лома черных металлов в полувагонах в июле 2017 года отмечен на всей сети российских жел дорог

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Объем погрузки лома черных металлов АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в июле 2017 года составил 203 тыс. тонн, что на 55% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В отчетном периоде количество вагоноотправок увеличили такие ключевые клиенты ФГК в этом сегменте, как: ООО "ЧерметСтройТорг", АО "Первоуральский новотрубный завод" и другие.

Генеральный директор ООО "ЧерметСтройТорг" Павел Лозинский отметил: "При формировании заявок на вывоз металлолома мы ориентируемся на полувагоны АО "ФГК", так как парк оператора присутствует на всем полигоне российских железных дорог, что обеспечивает оперативный подсыл необходимого количества подвижного состава. "ЧерметСтройТорг" также имеет возможность периодически дополнительно заказывать вагоны, что очень удобно, так как наши объемы постоянно растут. Так, в июле 2017 года перевозки металлолома в полувагонах АО "ФГК" выросли на 9% по сравнению с июлем прошлого года".

По данным ФГК, рост перевозок лома черных металлов в полувагонах в июле 2017 года отмечен на всей сети российских железных дорог, в том числе на Куйбышевской - в 4 раза (18 тыс. тонн), Красноярской - в 2,8 раза (12,4 тыс. тонн), Западно-Сибирской - в 2,3 раза (15 тыс. тонн) и др.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 года составил 187 млн тонн (рост на 13% к 2015 г.).

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