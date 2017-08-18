ПГК за 7 месяцев увеличила погрузку на Горьковской желдороге на 18%, до 2,6 млн тонн

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Объем погрузки нижегородского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) на сети Горьковской железной дороги (ГЖД) по итогам января-июля 2017 года составил 2,6 млн тонн грузов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого год, говорится в сообщении компании.

Грузооборот филиала вырос в два раза и составил 2,8 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок на полигоне ГЖД выросла с 15% до 17%.

В отчетный период филиал перевез 1,5 млн тонн цемента, улучшив показатель 2016 года на 54%; 388 тыс. тонн лома черных металлов (+10% к уровню 2016 года); 125 тыс. тонн строительных грузов (+46%); 54 тыс. тонн химикатов и соды (+6%). Кроме того, в отчетный период филиал погрузил 31 тыс. тонн кокса (в январе-июле 2016 года перевозка этого груза не осуществлялась).

Объем внутренних перевозок филиала в январе-июле 2017 года составил 2,53 млн тонн, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года. Объем экспортных перевозок снизился на 32%, до 75 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ГЖД в местном сообщении и в адрес грузополучателей в пределах РФ, а также на экспорт преимущественно в направлении стран Балтии, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 125 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.