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На Третью очередь "Восточного порта" начала прибывать спецтехника малой механизации

Экономика и бизнес Транспорт
21 августа, 10:49 UTC+3

Всего автопарк компании пополнится 34 новыми машинами

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. На Третью очередь терминала АО "Восточный порт" начала прибывать спецтехника малой механизации, сообщает пресс-служба компании.

Первым к работе приступил универсальный погрузчик производства фирмы Bobcat. Он будет использоваться для погрузочных и ремонтных работ в труднодоступных местах, где необходима высокая маневренность. Новый погрузчик может поднимать 3 тонны груза на высоту 13 метров.

Всего автопарк "Восточного порта" пополнится 34 новыми машинами - многотонными погрузчиками, бульдозерами, автокранами, грузовиками. Общая стоимость техники составит 300 млн рублей. Использование малой механизации позволит добиться 100% автоматизации труда на угольном терминале, отметили в компании.

АО "Восточный порт" - стивидорная компания, которая специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая портовая компания".

В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса, также идет строительство Третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты Третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.

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