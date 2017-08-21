Грузооборот транспортных предприятий Белоруссии по итогам января-июля 2017 г. вырос на 5%

МИНСК, 21 августа./ТАСС/. Грузооборот транспортных предприятий Республики Беларусь по итогам января-июля 2017 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,01 млрд тонно-км. Перевозка грузов составила 247,76 млн тонн, что на 3,3% превышает показатель января-июля 2016 года, сообщает Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

Трубопроводами за отчетный период транспортировано 71,93 млн тонн, что на 3,5% ниже аналогичного периода прошлого года. Автомобильным транспортом перевезено 93,83 млн тонн, железнодорожным - 81,2 млн тонн (+15,4%), воздушным - 0,03 млн тонн (+17,7%). Доля перевозки грузов автомобильным транспортом составляет 37,9%, железнодорожным - 32,8%.

Грузооборот трубопроводов сократился на 3,8%, до 33,43 млрд тонно-км. Грузооборот автомобильного транспорта вырос на 5,6%, до 15,36 млрд тонно-км, железнодорожного - на 18,2%, до 27,15 млрд тонно-км. Детальная информация представлена в таблице.

По итогам 2016 года грузооборот транспортных предприятий Республики Беларусь составил 125,26 млрд тонно- км. Перевозка грузов достигла 430,39 млн тонн.