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Hyundai Merchant планирует запустить сервис по Севморпути в 2020 году

Экономика и бизнес Транспорт
21 августа, 13:22 UTC+3

Предполагается, что использование СМП позволит сократить время в пути c 40 до 30 дней

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СЕУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Национальный перевозчик Южной Кореи Hyundai Merchant Marine планирует начать операции по маршрутам вдоль Северного морского пути (СМП), сообщает The Korea Times со ссылкой на источники в судоходной отрасли.

Согласно публикации, компания планирует пробные рейсы в арктических водах уже в 2020 году.

Как сообщили источники издания, на сервисе Hyundai будут работать контейнеровозы вместимостью 2,5-3,5 тыс. TEU.

На сегодняшний день рейс из порта Пусан в Роттердам по традиционному маршруту через Индийский океан и Суэцкий канал занимает около 40 дней. Предполагается, что использование СМП позволит сократить время в пути до 30 дней, что существенно снизит операционные расходы.

В настоящее время судоходство в арктических водах возможно только в период с июля по октябрь в сопровождении ледоколов. Однако, согласно прогнозам, к 2030 году в результате таяния льдов появится возможность для круглогодичной навигации.

В основе планов Hyundai лежат стратегические договоренности о развитии сотрудничества между Кореей и Россией, достигнутые в прошлом месяце на саммите G20 в Германии в ходе встречи президентов двух стран. В том числе договоренности касаются совместного развития коммерческого судоходства в Северном Ледовитом океане, отмечает издание.

"Чтобы повысить прибыльность судоходства за счет использования арктических маршрутов, нам потребуется помощь России, которая владеет большинством ледоколов в мире", - отметил собеседник The Korea Times в судоходной отрасли.

"Партнерство между Кореей и Россией (в этом проекте - прим. ред.) создаст большую синергию" - добавил он.

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