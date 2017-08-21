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Порт Роттердам обеспокоен закрытием железной дороги, связывающей город со Швейцарией

Экономика и бизнес Транспорт
21 августа, 15:07 UTC+3

Движение по железной дороге Роттердам-Дуйсбург-Базель- Милан было закрыто на длительный период 12 августа 2017 года из-за обрушения в ходе ремонтных работ на юго-западе Германии

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РОТТЕРДАМ, 21 августа. /ТАСС/. Администрация порта Роттердам и компании, работающие в порту, "крайне обеспокоены" закрытием движения по железнодорожной магистрали, связывающей Роттердам со Швейцарией и северной Италией, говорится в сообщении Администрации.

Железнодорожная магистраль является одним из ключевых транспортных коридоров Европы для перевозки грузов, отмечается в сообщении.

Движение по железной дороге Роттердам-Дуйсбург-Базель- Милан было закрыто на длительный период 12 августа 2017 года из-за обрушения в ходе ремонтных работ на юго-западе Германии. Традиционные обходные маршруты на территории Германии также закрыты в связи с ремонтными работами.

Согласно заявлению Администрации порта Роттердам, в последние недели неоднократно сообщалось о продолжительных задержках в обслуживании барж в порту Роттердам. Нарушение железнодорожного сообщения может усугубить ситуацию.

Администрация порта обратилась к оператору железнодорожной инфраструктуры Германии DB Netze и оператору маршрута Rhine Alpine Rail Freight Corridor с требованием оперативно разработать эффективный план решения проблемы.

Тем временем, по сообщению компании Contargo - одного из крупнейших внутриевропейских операторов баржевых контейнерных перевозок - задержки в обслуживании судов в Роттердаме в среднем на сегодня составляют 24-48 часов, в отдельных случаях достигая 144 часов. Компания объявила, что работает над организацией регулярных баржевых сервисов для замены отмененных поездов на весь период закрытия железной дороги. Компания сообщила, что в ближайшие дни предложит регулярную доставку грузов баржами на маршрутах Эммерих-Базель, Дуйсбург-Базель и Роттердам-Базель. Каждая баржа сможет заменить до трех поездов.

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