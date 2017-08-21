Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов в Улан- Удэ до конца зимнего расписания

УЛАН-УДЭ, 21 августа. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов из Москвы в Улан-Удэ и обратно до конца зимнего расписания, сообщили в понедельник в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что приостановивший продажу билетов лоукостер будет летать лишь в 2017 году, позже эту информацию опровергли в правительстве Бурятии, отметив, что уточнялось время вылета и прилета, и рейсы будут продолжены в 2018 году.

"Продажи возобновлены до конца зимнего расписания", - сказали в пресс-службе. Лоукостер начнет полеты по маршруту Москва - Улан-Удэ 30 сентября, из Улан-Удэ в Москву - 1 октября. Продажа билетов началась в июле по цене от 4999 рублей в одну сторону.

Пока из Москвы в столицу Бурятии и обратно летают две авиакомпании, цена билета на осенний период начинается от 15-16 тыс. рублей в одну сторону.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - в Германию, Кипр, Италию, Австрию, Армению, Грузию и Азербайджан. Пассажиропоток "Победы" в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров, что на 38,7% больше, чем в 2015 году. Парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-800.