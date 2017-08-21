Контейнерооборот порта Гамбург в I полугодии остался на уровне прошлого года

ГАМБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Порт Гамбург по итогам января-июня 2017 года перевалил 4,45 млн TEU, что соответствует объему перевалки по итогам первого полугодия 2016 года, говорится в сообщении Port of Hamburg Marketing.

Управляющий директор компании Port of Hamburg Marketing Аксель Маттерн отметил, что в этом году сильное влияние на портовую индустрию оказало изменение глобальной системы альянсов и расписаний судоходных маршрутов компаний.

Среди других факторов, которые повлияли на работу порта Гамбург, он назвал введение в эксплуатацию новых мощностей в портах Западной Европы и задержки реализации проекта по углублению судоходного канала в русле реки Эльбы.

Маттерн отметил, что динамика негерманских портов северной Европы является еще одним подтверждением того, что Гамбургу нужна поддержка, которая помогла бы порту сохранить конкурентоспособность. Как сообщал ранее ТАСС, контейнерооборот крупнейшего порта Европы Роттердама за первые шесть месяцев 2017 года вырос на 9,3%, до 6,7 млн TEU, Антверпена - на 1,9%, до 5,14 млн TEU.

Груженные контейнеры, обработанные портом Гамбург, составили 3,8 млн TEU (+0,3%). Порожний трафик сократился на 3.2%, до 622 тыс. TEU. Комментируя эти разнонаправленные тенденции, Маттерн подчеркнул, что ограничения по осадке крупнейших контейнеровозов в русле Эльбы заставляют линии отправлять порожние контейнеры через другие порты. Снятие ограничений после углубления канала позволит крупнейшим контейнерным судам, заходящим в Гамбург, брать на борт более 1,6 тыс. контейнеров.

Объемы перевозок в торговле с Китаем - крупнейшим торговым партнером порта Гамбург - выросли за полугодие на 1,3%, до 1,3 млн TEU. Трафик с Россией - вторым по величине торговым партнером порта - увеличился на 4%, до 225 тыс. TEU. В условиях жесткой конкуренции с другими европейскими портами внутриевропейский трафик вырос на 1,3% и составил 1,3 млн TEU. В основном этот прирост был обеспечен увеличением спроса на перевозки в Балтийском море: трафик в торговле с Польшей, Латвией, Литвой и Эстонией вырос на 12,9%, до 255 тыс. TEU.