Пассажиропоток аэропорта Рига в январе-июле 2017 г. вырос на 10%

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РИГА, 21 августа./ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Рига по итогам января-июля 2017 года увеличился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,39 млн человек, сообщает пресс-служба аэропорта.
Количество совершенных рейсов выросло на 6,9%, до 41,8 тыс. Объем перевозки грузов и почты увеличился на 9,7%, с 11,38 до 12,48 тыс. тонн.
По итогам июля текущего года пассажиропоток аэропорта составил 646,27 тыс. человек (+16,2%). Объем перевозки грузов и почты увеличился на 57,7%, до 2,35 тыс. тонн. Количество совершенных рейсов достигло 7,05 тыс. (+15,8%).
Международный аэропорт Рига является базой для пяти латвийских авиакомпаний: airBaltic, Raf-Avia, LatCharter, Inversija, Vip Avia. Самая крупная авиакомпания аэропорта - airBaltic. Пассажиропоток в 2016 году составил 5,4 млн человек, объем перевозки грузов и почты - 19,8 тыс. тонн.