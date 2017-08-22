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Временным гендиректором холдинга "Росэлектроника" назначен экс-глава "Локотех" Белинский

Экономика и бизнес Транспорт
22 августа, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Его основной задачей на посту главы холдинга станет выстраивание новой экономической модели

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Бывший глава "Локотех" Алексей Белинский назначен на должность временного генерального директора АО "Росэлектроника". Об этом сообщает пресс-служба "Локотех".

"Основная задача Алексея Белинского на посту главы "Росэлектроники" - выстраивание новой экономической модели компании", - говорится в сообщении.

Алексей Белинский возглавлял "Локотех" с 2012 года, в июле 2017 года занял пост председателя правления группы компаний. Должность гендиректора "Локотех" с 10 июля 2017 года занял Юрий Дегтярев, с 2016 года занимавший пост первого заместителя.

ООО "Локотех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие.

АО "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") - производитель радиоэлектронных компонентов и технологий. Холдинг консолидирует около 60% отечественной промышленности электронных компонентов.

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