МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Датская судоходная и логистическая компания A.P. Moller-Maersk прогнозирует дальнейшую консолидацию контейнерной отрасли, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление генерального директора компании Серена Скоу.

"Скоу прогнозирует дальнейшую консолидацию отрасли ("через 10 лет скорее всего [останется не больше] пяти или шести компаний"), в то время как два года назад в отрасли было два десятка ключевых игроков. С тех пор восемь из них поглощены или обанкротились", - пишет газета.

Скоу объяснил, что одна из главных движущих сил недавней волны консолидации - выход государства из бизнеса по перевозкам, в том числе на Ближнем Востоке и в Сингапуре, и отказ правительства Южной Кореи в господдержке компании Hanjin Shipping, которая, как следствие, в августе прошлого года объявила о банкротстве.

В настоящее время Maersk Line (контейнерное подразделение группы) находится в процессе покупки Hamburg Sud; Hapag-Lloyd за последние годы купила двух конкурентов; французская CMA CGM приобрела сингапурскую NOL; произошло несколько слияний японских и китайских компаний.

Кроме того, Maersk Line заключила альянс для совместного использования инфраструктуры с Mediterranean Shipping Company, вторым игроком в отрасли. Всего подобные альянсы контролируют около 80% глобальных контейнерных перевозок, отмечают "Ведомости" со ссылкой на FT. Однако Скоу уверяет, что выгода от полноценных слияний намного больше, чем от альянсов: выигрыш происходит в том числе за счет уменьшения затрат, единой бухгалтерской отчетности и улучшения качества портовых операций. Он добавляет, что процесс консолидации отрасли может ускорить цифровизацию бизнеса.